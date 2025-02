Advogado é baleado por criminoso em restaurante de Manaus

Motivação do crime ainda não foi esclarecida

O advogado Marcelo Oliveira Gonçalves foi baleado por criminosos enquanto almoçava em um restaurante localizado no bairro Nova Aleixo, Zona Norte de Manaus, nesta quinta-feira (6).

Testemunhas informaram que a vítima estava no local com uma mulher quando dois suspeitos armados chegaram em um carro vermelho e atiraram contra o advogado.

Um dos tiros atingiu de raspão o braço de Marcelo, que conseguiu se proteger e fugir do local com o próprio carro. Ele se dirigiu a um hospital para receber atendimento médico. Outro veículo que estava nas proximidades também foi atingido pelos disparos.

Segundo uma equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), três suspeitos estavam dentro do carro usado no crime. A motivação do ataque ainda não foi esclarecida.

O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil do Amazonas.

