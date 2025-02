Trio é preso por tráfico de drogas em São Paulo de Olivença, no AM

Etileno Aparício Reis Júnior, de 26 anos, José Fábio Almeida Firmino, de 32, e Magno Catique Gonçalves, de 32, foram presos em flagrante por tráfico de drogas em São Paulo de Olivença, interior do Amazonas, na quarta-feira (5).

Magno também possuía um mandado de prisão preventiva pelo crime de latrocínio, ocorrido em 2021 no município de Santo Antônio do Içá.

Operação combate tráfico entre comunidades rurais e sede do município

De acordo com a delegada Maria Roselane de Abreu, titular da 52ª DIP, as prisões ocorreram nos bairros Santa Terezinha e Bonfim. A equipe de investigação vinha monitorando a circulação de entorpecentes entre as comunidades rurais do município.

“Devido à atuação efetiva da Polícia Civil no combate ao tráfico, os criminosos mudaram de estratégia, passando a enviar a droga das comunidades em quantidades menores. Após confirmarmos que um homem estaria transportando entorpecentes para o município, repassamos a informação à PMAM, que prendeu em flagrante José Fábio Almeida Firmino no bairro Santa Terezinha”, explicou a delegada.

José Fábio era o responsável pela compra da droga. Após sua prisão, a equipe localizou e prendeu Magno Catique Gonçalves, que havia transportado o entorpecente da comunidade Santa Rita do Weil. Contra ele, já havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de latrocínio, ocorrido em 2021, no município de Santo Antônio do Içá.

“Após o cumprimento do mandado contra Magno, nossa equipe seguiu em diligências para prender Etileno Aparício Reis Júnior, que adquiriu drogas nesse esquema de ‘delivery’ do tráfico entre as comunidades e a sede do município”, completou Maria Roselane de Abreu.

Procedimentos

Etileno, José Fábio e Magno foram autuados por tráfico de drogas. Magno também responderá pelo crime de latrocínio. Todos serão encaminhados para audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

