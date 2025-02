Trio é preso com drogas e dinheiro em Urucurituba, no AM

Três suspeitos foram presos em Urucurituba, interior do Amazonas, em posse de 500 gramas de drogas, mais de R$ 5,5 mil e outros materiais ligados ao tráfico. A ação faz parte da Operação Fronteira Mais Segura.

Os autores foram identificados como Aldemira Gonçalves dos Santos, conhecida como “Pequena”, de idade não revelada; Hudson Lemos Miranda, de 28, conhecido como “Pitiú”; e Genivaldo Lemos Cantuária, de 45, conhecido como “Bado”.

Operação Fronteira Mais Segura

A Operação Fronteira Mais Segura tem como objetivo conter o crime organizado e o tráfico de drogas em regiões do interior e próximas às fronteiras do Amazonas. Segundo os policiais civis da 41ª DIP, as prisões ocorreram após o cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência dos suspeitos, em Urucurituba.

Durante as buscas, foram encontrados aproximadamente 500 gramas de substância análoga a oxi, divididas em porções e trouxinhas, além de uma balança de precisão, cadernos de anotações para controle do comércio ilegal, e materiais como seda, plástico, linha e petrechos para embalo de drogas.

Prejuízo de R$ 10,6 mil ao crime organizado

A operação causou um prejuízo estimado de mais de R$ 10,6 mil ao crime organizado. Os três suspeitos foram encaminhados à 41ª DIP de Urucurituba para os procedimentos cabíveis e já se encontram à disposição da Justiça, onde responderão por tráfico de drogas.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Grávidas eram ‘usadas’ por militares para transportar drogas em voos oficiais da FAB

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱