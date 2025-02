Artigo 90 – Estrangeiros recebem incentivos por investirem no Brasil

Você sabia que há algumas vantagens para a obtenção do visto de residência para estrangeiros que investem em imóveis no Brasil? Esses benefícios estão fundamentados na legislação de imigração e no interesse do governo brasileiro em atrair investimentos estrangeiros. Abaixo está uma explicação com base jurídica:

O Decreto nº 9.199/2017, que regulamenta a Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017), prevê que o visto de residência pode ser concedido a estrangeiros que realizem investimentos no Brasil, especialmente o setor imobiliário, desde que atendam a alguns requisitos estabelecidos.

Um desses requisitos se refere ao território, ou seja, o investimento deve ser em imóveis localizados no território brasileiro, podendo ser residenciais ou comerciais. No entanto, esses imóveis precisam estar devidamente regularizados, ou seja, precisa haver o registro no nome do comprador.

Além disso, o valor do investimento mínimo: é de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) se for localizado nas regiões Norte, e Nordeste e de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) se for localizado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Veja outras vantagens que esse estrangeiro pode obter: além do visto de residência, o investidor pode ainda:

Residir legalmente no Brasil e trazer sua família;

Exercer atividades econômicas e ter acesso a direitos assegurados pela lei brasileira, como abertura de empresas;

Facilitar futuras solicitações de residência permanente.

