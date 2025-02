Videoclipe premiado em Manaus conquista destaque nacional no audiovisual

A produção foi eleita o melhor videoclipe do Norte no “Arriégua – Festival de Videoclipes da Região Norte”.

O videoclipe “Fases”, do rapper amazonense Kurt Sutil, tem se destacado no cenário nacional ao conquistar importantes premiações. A produção foi eleita o melhor videoclipe do Norte no “Arriégua – Festival de Videoclipes da Região Norte”, realizado em Tocantins (TO), e também recebeu o prêmio de melhor videoclipe no “Videoclipe-se Festival”, em Minas Gerais (MG).

Com mais de 55 mil visualizações no YouTube, a obra foi viabilizada com apoio do do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), após ser contemplado no edital da Lei Paulo Gustavo (LPG), na categoria audiovisual.

O presidente do Concultura, Tony Medeiros, destacou que o reconhecimento do videoclipe reafirma a importância do investimento em produções locais.

“O sucesso do videoclipe ‘Fases’ é um reflexo do talento e da potência da nossa cultura. Ver essa produção ser reconhecida nacionalmente, conquistando prêmios importantes e alcançando milhares de visualizações, reafirma a importância do investimento no setor cultural. Por meio da Lei Paulo Gustavo, a Prefeitura de Manaus, por meio do Concultura, tem viabilizado projetos que não apenas fortalecem a cena artística local, mas também projetam nossos artistas para o Brasil. Esse é o compromisso da gestão municipal que é fomentar a arte, valorizar nossos talentos e mostrar ao país a força da cultura amazonense”, explicou o presidente.

Apontado como uma das promessas do rap no Amazonas, Kurt Sutil vem conquistando espaço com letras que abordam ancestralidade, saúde mental e questões sociais. Além do talento musical, o artista também se destaca no audiovisual, dirigindo seus próprios videoclipes com criatividade e autenticidade, o que tem lhe rendido reconhecimento nacional.

“Participar do edital do Concultura foi uma experiência muito boa e nova para nós. Foi a primeira vez que tivemos um investimento para produzir um videoclipe, e isso nos deu a oportunidade de explorar novas possibilidades e tirar do papel ideias que sempre tivemos vontade de realizar. Esse apoio foi essencial para elevar a qualidade do nosso trabalho e fortalecer nossa trajetória artística”, explicou o artista.

O videoclipe “Fases” foi um dos projetos selecionados pelo Concurso Prêmio Manaus Identidade Cultural – Audiovisual (Edital 004/2023), por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG), da Prefeitura de Manaus, por meio do Concultura, com o apoio do Ministério da Cultura (MinC) e do Governo Federal.

LEIA MAIS:

Batuc Banzeiro lança videoclipe com influências do gambá de Maués

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱