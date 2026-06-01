Celebração

O Movimento Amigos do Garantido (MAG) preparou uma programação especial que promete reunir torcedores.

Manaus (AM) – Com a chegada de junho, o Amazonas entra oficialmente no clima do Festival de Parintins, e o vermelho e branco toma conta das ruas, dos eventos e dos corações apaixonados pelo boi da Baixa do São José. Para marcar o mês mais aguardado da temporada bovina, o Movimento Amigos do Garantido (MAG) preparou uma programação especial que promete reunir torcedores, brincantes e amantes da cultura popular em eventos de celebração ao Boi Garantido.

A agenda inicia na sexta-feira (5 de junho), com a “Noite da Batucada e do Comando Garantido”, durante o tradicional Curral do Boi Garantido, no Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo).

A programação contará com apresentações do levantador de toadas David Assayag, do apresentador Israel Paulain e do Amo do Boi, João Paulo Faria, acompanhados da Batucada do Boi Garantido, da torcida oficial Comando Garantido e do grupo de dança Garantido Show.

Entre as atrações musicais confirmadas estão também, a “Rosa Vermelha” Márcia Siqueira, Inayra Guerreira Parintintin, Julieta Câmara, além de Leonardo Castelo, Carlinhos do Boi, Sebastião Júnior, Ken Pablo e Patrick Modesto.

No dia 7 de junho, o Mirante Lúcia Almeida será palco do “Esquenta do Curralzinho”, programação especial voltada para cunhatãs e curumins, levando cultura, diversão e o espírito bovino ao público infantil em um ambiente de celebração familiar.

Feijoada do MAG

Já no dia 13 de junho acontece a tradicional Feijoada do MAG, no Centro de Convenções Vasco Vasques, reunindo sócios, torcedores e convidados em uma grande confraternização. O evento contará com a presença dos itens oficiais do Boi Garantido e com a final do concurso Morena Bela.

Encerrando a programação, o movimento promove a Carreata do MAG no dia 14 de junho. A concentração será na Avenida do Samba, de onde os torcedores sairão em cortejo pelas ruas de Manaus, levando vibração, alegria e a paixão pelo Boi Garantido rumo ao bicampeonato.

A presidente do Movimento Amigos do Garantido, Claudia Santos, destacou que a programação marca o encerramento da temporada bovina na capital antes da disputa em Parintins.

“Junho é o mês mais esperado. É quando a nação vermelha e branca vive intensamente cada momento antes de seguir rumo a Parintins. O MAG preparou uma programação especial para fechar essa temporada com muita emoção, união e confiança no nosso boi, em busca do bicampeonato. Depois, só em julho, na festa da vitória”, afirmou.

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