Vídeos íntimos de personal trainer com alunas em estúdio de pilates viralizam; confira

Imagens de câmeras de segurança de um estúdio de pilates em Yavne, cidade de Israel, vazaram na internet e se tornaram caso de polícia. Os vídeos mostram o professor de pilates, dono do local, tendo relações sexuais com várias alunas.

O caso ganhou repercussão após os vídeos viralizarem em aplicativos de mensagens e redes sociais. A Polícia de Israel abriu uma investigação para identificar o responsável pelo vazamento das imagens.

Conforme o jornal Times of Israel, uma aluna que aparece nos vídeos registrou boletim de ocorrência, assim como o professor, que alegou ter tido os aparelhos hackeados.

“A polícia pretende determinar as circunstâncias da violação e do acesso às câmeras, juntamente com ações investigativas para revelar as identidades [de quem vazou as imagens]”, disse a polícia, em nota.

O estúdio de pilates está localizado em uma cidade pequena, com menos de 60 mil habitantes, o que fez com que as mulheres fossem rapidamente reconhecidas. Algumas delas eram casadas, o que resultou no rompimento de várias famílias.

“Como posso descrever a vergonha que senti quando vi o vídeo? Nossa família está arruinada. As pessoas não entendem o dano causado. Não são apenas vídeos. Destruiu famílias inteiras”, relatou uma mulher ao Times of Israel, ao ver a tia nas imagens.

Desaparecido

Desde que o caso veio à tona, o professor de pilates, que não teve o nome revelado, desapareceu da cidade. Ele desligou o celular, excluiu as contas das redes sociais e não foi mais visto.

As investigações continuam para identificar a origem do vazamento e os possíveis responsáveis pelo crime.

