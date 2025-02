Brasil recebeu 194.331 migrantes em 2024

O Brasil registrou a chegada de 194.331 migrantes em 2024, segundo a 8ª edição do Boletim da Migração, divulgado pela Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Os venezuelanos lideram as solicitações, com 94.726 pessoas recebidas pela Operação Acolhida.

Motivos para migração

A principal justificativa para a solicitação de abrigo foi a reunião familiar (16.567 solicitações), seguida por trabalho e investimentos (14.507) e estudos (8.725). Além disso:

Missão religiosa : 2,3 mil pedidos;

: 2,3 mil pedidos; Residência em fronteiras : 1.966 solicitações;

: 1.966 solicitações; Acolhida humanitária: 4.317 pedidos.

Solicitações de refúgio

Em 2024, foram registradas 68.159 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado. Desse total:

13.632 foram concedidas ;

; 24.887 extintas ;

; 28.890 arquivadas ;

; 318 indeferidas.

A Venezuela lidera entre os refugiados reconhecidos (12.726), seguida pelo Afeganistão (283) e Colômbia (121).

Entrada de venezuelanos

Em dezembro de 2024, o Brasil recebeu 5.837 venezuelanos. O principal ponto de entrada foi Pacaraima, Roraima, onde a Operação Acolhida presta assistência humanitária, promovendo deslocamento seguro e organizado.

Atualmente, venezuelanos assistidos pela operação vivem em 1.026 municípios brasileiros, com destaque para Curitiba e Manaus como principais destinos.

Impacto da suspensão de verbas da OIM

No final de janeiro, a Operação Acolhida foi temporariamente suspensa após a Organização Internacional para as Migrações (OIM), vinculada à ONU, anunciar o bloqueio de repasses por 90 dias, determinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No dia seguinte, o governo federal se reuniu com a organização para minimizar os impactos da suspensão. Como medida emergencial, o Brasil passou a executar as ações da OIM, com realocação de servidores da saúde, assistência social, Polícia Federal e Defesa para manter serviços essenciais.

O MJSP reforçou a necessidade de prosseguir com políticas públicas voltadas à crise humanitária venezuelana.

Brasileiros no exterior

Até 2023, 4.996.951 brasileiros viviam fora do país. Os principais destinos são:

América do Norte : 2,26 milhões;

: 2,26 milhões; Europa: 1,67 milhão.

Os Estados Unidos lideram o ranking, com 2,08 milhões de brasileiros residentes, seguidos por Portugal (513 mil).

