Selva Park será transformado em viaduto para interligar avenidas em Manaus, diz prefeito

O antigo terreno do “Selva Park”, em Manaus, dará lugar a um viaduto que vai conectar as avenidas do Turismo e Max Teixeira. O anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida durante a leitura da mensagem governamental na Câmara Municipal, nesta segunda-feira (10).

Em sua fala, o prefeito destacou os desafios e as prioridades do seu mandato, com ênfase nas obras de infraestrutura que marcarão os próximos anos. “Vamos construir complexos viários e alargar avenidas, com a meta de conectar a Avenida do Turismo à Max Teixeira, no antigo terreno do Selva Park, por meio da Avenida do Futuro”, afirmou Almeida.

Outras importantes obras de mobilidade também foram anunciadas, como:

Alargamento da Avenida André Araújo, em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas;

Alargamento da Avenida Jornalista Umberto Calderaro, no trecho entre a Avenida Marciano Armond e o Fórum Henoch Reis;

Interligação da Avenida Efigênio Salles até a perimetral Maneca Marques, no Parque 10;

Construção do viaduto Passarão, na Avenida Brasil.

Além disso, o prefeito informou um novo prazo para a conclusão do Viaduto Rei Pelé, na Zona Leste, com a ordem de serviço sendo emitida em março e previsão de finalização das obras para abril. “Após a conclusão do Viaduto Rei Pelé, nossa equipe iniciará os trabalhos no novo viaduto”, concluiu.

Leia mais

Viaduto Rei Pelé será entregue no final de abril, diz prefeito de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱