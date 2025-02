Essa realidade é clara quando visitamos o interior do estado e vivenciamos as experiências das habilidades de adaptação que o nosso povo possui

Sou um entusiasta da vida bem vivida, com objetivos e propósitos bem definidos. Cresci em um lar onde sempre nos foi ensinado sobre a dádiva da vida, Deus com seu grande amor nos criou para cumprirmos um propósito na terra. Essa característica de valorizar a vida nos faz resilientes às intempéries que se apresentam em nossa caminhada.

A excepcionalidade da vida no Amazonas revela que nossa gente é forte e determinada. Como descrito no hino do Amazonas, “Viver é destino dos fortes”. Essa realidade é clara quando visitamos o interior do estado e vivenciamos as experiências das habilidades de adaptação que o nosso povo possui.

Viver pautado pelo clima, respeitando a peculiaridade de cada época de chuva intensa ou sol extremo, não é para qualquer pessoa. A mesma comunidade que ora tem água na porta de casa, ora precisa caminhar quilômetros para buscar água para sua sobrevivência, para a sua plantação e para seus animais, é acreditar que há beleza e prazer na vida da forma como estão vivendo.

Vi, pessoalmente, situações que mesmo os mais destemidos guerreiros desistiriam em nome do conforto e da certeza da provisão. Ao longo desses anos de vida pública, meu respeito e admiração pelo cidadão do interior cresce. Precisamos respeitá-los, honrá-los e trabalhar para a cada ano melhorar sua qualidade de vida com o necessário para viver. Saúde, educação, segurança, são fatores que as políticas públicas precisam suprir como necessidades básicas, que no interior ainda é muito maior que na capital.

Os pesquisadores já afirmaram que este ano ainda teremos estiagem severa. Já observamos a movimentação de instituições de apoio ao comércio, orientando os empresários amazonenses a estocarem seus produtos para o período do baixo volume de água nos rios do Amazonas. A criação permanente do Comitê de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais do governo estadual foi estabelecido no mês de janeiro e tem como objetivo o monitoramento constante e o fortalecimento de ações para a prevenção e recuperação de desastres no estado.

Neste início do terceiro ano de desafios climáticos extremos precisamos ter respostas e ações eficientes e eficazes para mitigar os impactos desses fenômenos climáticos, permitindo a continuidade da vida nas comunidades.

A distância da realidade não nos permite sentir a dor da sensação de abandono que esses moradores sentem. Se eu e você fizermos um exercício simples de lembrar de algum dia que ficamos sem água em nossas residências, certamente saberemos como é difícil. Agora, potencialize isso para meses sem o líquido mais precioso. E ainda há um detalhe, lá pelo interior não temos o auxílio de comprarmos garrafões de água para beber e cozinhar como fazemos facilmente na capital.

Em 2022, em Tabatinga, visitei uma comunidade onde não havia água para beber. O choro de uma criança que estava no local, até hoje ecoa na minha mente e me indigna, ela chorava porque estava com sede. Este ano, espero voltar lá e perceber que algo foi feito, que o poço artesiano tenha recebido o reparo necessário para suprir a necessidade daqueles brasileiros esquecidos.

“Mas viver é destino dos fortes, Nos ensina, lutando a floresta, Pela vida que vibra em seus ramos, Pelas aves, suas cores, sua festa…”

Foto: Dan Câmara

(*) Dan Câmara é Deputado Estadual, Presidente da Comissão de Segurança Pública, acesso à Justiça e Defesa Social na ALEAM, Presidente da Comissão de Justiça e Segurança Pública da UNALE, Cofundador da Força Nacional de Segurança e especialista em Planejamento Estratégico, Presidente de honra do Clube Militar dos Veteranos do Amazonas.

