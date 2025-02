VÍDEO: Indígena de tribo isolada faz contato com ribeirinhos em comunidade no Amazonas

Um indígena isolado fez contato voluntário com uma comunidade ribeirinha na região do Mamoriá Grande, localizada entre os municípios de Pauini e Lábrea, no interior do Amazonas, na última quarta-feira (12), por volta das 19h.

O episódio ocorreu a cerca de cinco quilômetros da Base de Proteção Etnoambiental Mamoriá Grande, na região do rio Purus.

Vídeos feitos pelos ribeirinhos mostram o momento em que o indígena, visivelmente impressionado, recebe um isqueiro dos comunitários. Nas imagens, também é possível perceber os esforços dos moradores para tentar estabelecer comunicação com o indígena.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) acionou o plano de contingência para garantir a segurança do indígena e iniciou o monitoramento da situação, com a chegada de equipes médicas e servidores da fundação.

A área de Mamoriá Grande, que abrigará povos indígenas isolados, foi recentemente protegida por portaria de restrição de uso publicada em dezembro de 2024.

A medida visa combater ameaças como especulação fundiária e conflitos locais, além de assegurar a proteção do território indígena.

A Funai, desde 2021, implementou Bases de Proteção Etnoambiental para monitorar e proteger esses povos, garantindo a integridade do local e prevenindo a exploração de recursos naturais.

Principais ameaças enfrentadas pela área

A área de Mamoriá Grande enfrenta diversos desafios que tornam urgente sua interdição legal. As principais ameaças incluem a especulação fundiária, os conflitos locais, com ameaças de moradores da Resex Médio Purus contra indígenas e servidores da Funai, e a falta de respaldo legal para fiscalização.

Antes da publicação da portaria, a Funai não tinha uma base legal para realizar fiscalizações adequadas na região, o que dificultava a proteção efetiva do território.

A interdição de Mamoriá Grande é uma medida essencial para cumprir a missão da Funai de proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil.

Amparada por dispositivos legais como o artigo 231 da Constituição Federal e o Decreto nº 1.775/96, a ação impede a exploração de recursos naturais e restringe o acesso de terceiros à área.

A medida tem como objetivo principal garantir a sobrevivência e a segurança dos indígenas isolados, que são extremamente vulneráveis a pressões externas e impactos ambientais.

Leia mais

