Exército resgata 56 indígenas após naufrágio no Amazonas

O Exército Brasileiro resgatou 56 indígenas, na noite de quarta-feira (12), após o naufrágio de uma embarcação regional nas proximidades do Lago Grande, no Amazonas. Militares do 1º Pelotão Especial de Fronteira (PEF) – Palmeiras do Javari atuaram na operação, garantindo a segurança de homens, mulheres e crianças em situação de risco.

O resgate foi solicitado pelo Cacique Elias Mayoruna, da Aldeia Manyua, que chegou ao 1º PEF pedindo ajuda. A embarcação transportava indígenas do Alto Javari para Atalaia do Norte, onde ocorreria uma reunião promovida pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (UNIVAJA). Diante da emergência, o Grupo de Busca e Salvamento (GBS) foi acionado e partiu imediatamente para a operação.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram os sobreviventes debilitados devido às chuvas intensas e ao frio. Crianças e idosos apresentavam sinais de hipotermia, e bebês recém-nascidos estavam com febre e tosse. O resgate durou até às 22h, quando todos foram levados para as instalações do PEF, onde receberam atendimento médico, alimentação e abrigo.

Na manhã de quinta-feira (13), os indígenas seguiram viagem com suporte do Exército. A ação ocorreu na área de atuação do Comando Militar da Amazônia (CMA) e envolveu militares do 1º PEF – Palmeiras do Javari e do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva (CFSOL/8º BIS). O resgate aconteceu às vésperas do evento “Diálogo com os Povos Originários”, que ocorre em Tefé e Tabatinga, reforçando o compromisso do Exército com a segurança das comunidades indígenas da Amazônia.

