Remédios de graça: confira a lista e como retirar na Farmácia Popular

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (13), a ampliação da gratuidade no programa Farmácia Popular, com a inclusão de dois novos produtos. Agora, o programa oferece 41 itens gratuitos à população.

Novos produtos gratuitos:

Dapagliflozina : Medicamento utilizado no tratamento de diabetes associado a doenças cardiovasculares.

: Medicamento utilizado no tratamento de diabetes associado a doenças cardiovasculares. Fraldas geriátricas: Disponíveis para o público de 60 anos ou mais (somente para pessoas elegíveis).

Antes da ampliação, esses produtos exigiam coparticipação.

Outras novidades:

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou a abertura de uma nova fase de credenciamento do programa, que beneficiará 758 cidades que ainda não eram atendidas.

O que é o Farmácia Popular?

O programa foi criado em 2004 com o objetivo de garantir o acesso a medicamentos gratuitos ou com desconto para o tratamento de diversas doenças, além de fornecer fraldas geriátricas para pacientes com incontinência.

Atualmente, o Farmácia Popular está presente em mais de 31 mil farmácias de 4.812 municípios, atendendo 86% das cidades brasileiras.

Em 2024, o número de beneficiados foi de 24,7 milhões, representando um aumento de 20% em relação a 2022.

Produtos disponíveis no programa Farmácia Popular:

Para asma:

Brometo de ipratrópio

Dipropionato de beclometasona

Sulfato de salbutamol

Para diabetes:

Metformina

Glibenclamida

Insulina humana

Dapagliflozina

Para hipertensão:

Atenolol

Losartana potássica

Maleato de enalapril

Hidroclorotiazida

Para anticoncepção:

Medroxiprogesterona

Noretisterona

Para osteoporose:

Alendronato de sódio

Para colesterol alto:

Sinvastatina

Para doença de Parkinson:

Levodopa

Carbidopa

Para glaucoma:

Timolol

Para rinite:

Budesonida

Beclometasona

Itens de higiene:

Fraldas geriátricas

Absorventes menstruais

Como retirar os medicamentos?

Compareça a uma farmácia credenciada com: Documento oficial com foto e número do CPF. Receita médica dentro do prazo de validade (tanto do SUS quanto de serviços particulares).

Fraldas geriátricas: Disponíveis para pacientes com 60 anos ou mais ou pessoas com deficiência, mediante prescrição médica ou laudo que justifique a necessidade.

