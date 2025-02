China paga mais de R$ 1 mil para incentivar jovens a casar

Autoridades de algumas cidades da China estão pagando 1.500 yuans, (R$ 1.182 na cotação atual) para incentivar jovens a se casar. Essa é uma das medidas tomadas pelo país para aumentar a população local, que tem taxa de natalidade em queda pelo terceiro ano consecutivo em 2024. A informação é da AFP.

“Acho que essa política é bastante eficaz para melhorar a situação atual do casamento e do romance. Quando contei a meus amigos sobre a política, todos acharam ótimo”, disse Zhang Gang, que se casou recentemente com Weng Linbin.

O valor pago pelo matrimônio é correspondente a metade do salário médio mensal da população urbana de Luliang, cidade natal do Zhang, e mais do que seus habitantes rurais de lá normalmente recebem.

Incentivo

Embora a iniciativa tente alavancar o número de casamentos, a geração mais chinesa mais jovem não está tão entusiasmada. Isso é demonstrado pelos números de uniões, que caiu 20% ano passado em relação ao anterior, conforme os dados divulgados na última segunda-feira, 10.

Especialistas apontam que o alto custo associado à educação e cuidados dos filhos, além do cenário do mercado desafiador para quem é recém-formado, acabam desencorajando os casais de quererem herdeiros. Em Lulian, por exemplo, quando o incentivo foi anunciado na internet, moradores comentaram que o valor não era suficiente para justificar o casório.

O município também oferece 2.000 yuans (R$ 1.558) de subsídios e contribuições para o seguro de saúde para o registro do primeiro filho recém-nascido, 5.000 yuans (R$ 3.895) pelo segundo e 8.000 yuans pelo terceiro (R$ 6.232).

(*) Com informações do Terra

Leia mais: China suspende exportações de soja de cinco empresas brasileiras

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱