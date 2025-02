Funcionário de lanchonete é demitido após sugerir envenenar PMs

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) abriu investigação para apurar as circunstâncias de supostas ameaças de envenenamento feitas pelo funcionário de uma lanchonete em Vitória (ES), na sexta-feira (14).

O empregado do comércio gravou vídeos e postou nas mídias sociais, com uma “hipotética” sugestão de que deveria envenenar a comida pedida por um grupo de policiais militares.

Após a divulgação do material, o funcionário acabou demitido. “O que você acha que tenho de fazer com esse tipo de comanda? Olhem o nome. Jogo veneno? O que que eu jogo? Passado! E vou lá fazer o lanche deles. Com a fé de Deus, e eles que lutem. Se morrer, não fui eu. Foi produto ruim estragado da loja. Eu não tenho culpa. Não vou me responsabilizar. Boa noite”, declarou.

Com a repercussão negativa do vídeo, o empregado da lanchonete fez outra publicação, por meio da qual afirmou que tudo não passava de uma brincadeira e disse que o erro dele foi expor o nome da lanchonete nas mídias sociais.

Secretaria de Segurança

Por meio de nota enviada a veículos de comunicação, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp) repudiou a fala do funcionário da lanchonete.

“Mesmo sendo feita, segundo o próprio, em tom de ‘brincadeira’, desejar a morte de agentes públicos que saem de casa todos os dias com a missão de proteger a população é um fato lamentável e, com toda certeza, não representa o desejo da maioria dos capixabas, que reconhecem a importância dos policiais para a sociedade”, concluiu o texto.

