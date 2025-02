Suspeito agrediu a vítima com murros, a enforcou e tentou atacá-la com uma faca

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a sua companheira, de 40 anos. O crime ocorreu no bairro Juruá, no município de Tefé, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé, as diligências iniciaram quando a vítima compareceu à delegacia e relatou que o autor teria tentado matá-la, dentro da residência deles.

“Em depoimento, a mulher contou que o indivíduo chegou em casa embriagado e bastante agressivo, gritando com ela e com a sua filha. O homem agrediu a vítima fisicamente diversas vezes, com murros, a enforcou e depois pegou uma faca para tentar atacá-la, quando ela tentou se defender”, disse a delegada.

Fuga

Segundo a delegada, a vítima aproveitou de um momento de distração do autor e fugiu da residência, indo até a delegacia denunciá-lo em seguida.

“A equipe policial foi até a casa da genitora do indivíduo, onde ele estava escondido e recebeu voz de prisão em flagrante. No local, os familiares dele desacataram a abordagem policial e também foram autuados em flagrante por desacato”, falou a delegada.

Procedimentos

O caso ocorreu na quinta-feira (13). A prisão em flagrante do homem foi convertida em preventiva. Ele responderá por tentativa de feminicídio e será encaminhado para o presídio do município, ficando à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Homem é morto com facada no pescoço durante assalto em sítio no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱