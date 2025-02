Homem é morto com facada no pescoço durante assalto em sítio no AM

Marlesson Pureza de Oliveira, 33 anos, foi assassinado com uma facada no pescoço durante um assalto a um sítio na Estrada do Pupunhal, em Maués, no interior do Amazonas, nesta quinta-feira (13). O pai da vítima, um idoso, conseguiu se livrar das amarras e pedir ajuda à polícia.

A equipe policial foi acionada para atender à ocorrência de roubo no sítio e, ao chegar, encontrou Marlesson caído com um corte profundo no pescoço. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O idoso relatou que ambos foram rendidos e amarrados pelos criminosos durante o assalto. A Polícia Civil investiga o caso.

