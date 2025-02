Manauara empata sem gols com o Nacional e garante vaga na semifinal

Com um a menos, Manauara segura o Nacional, garante vaga na semifinal do Barezão 2025 e enfrentará o Amazonas FC na luta pela final

O Campeonato Amazonense 2025 conheceu o terceiro time classificado para a semifinal do primeiro turno. Neste sábado (15), no Estádio Ismael Benigno, a Colina, o Manauara empatou em 0 a 0 com o Nacional e garantiu a classificação para encarar o Amazonas, na disputa pelo lugar na grande final. A equipe que tinha a vantagem do empate, ainda teve Carlinhos expulso, mas conseguiu segurar o resultado favorável.

O jogo

As equipes entraram em campo debaixo de chuva. O Nacional começou o duelo propondo o jogo. O Leão rondou a área do Robô, sem conseguir finalizações perigosas, usava da bola aérea como artifício.

O Manauara em sua primeira chegada obrigou o goleiro David Becker a fazer uma defesa de alto nível. Carlinhos acionou Jhonatan Moc na esquerda, que fez o cruzamento na cabeça de Diego Clemente para a defesa do arqueiro azulino, aos 20 minutos. Já aos 31, após uma bola alçada na área sem pretensão, a defesa do Leão deu bobeira, Romarinho ficou com ela e chutou travado para fora.

A resposta do Naça foi aos 36. Peninha acionou Jonas pelo meio, ganhou da defesa e cara a cara com o goleiro Gabriel Félix foi travado por Caio Ribeiro. Nos acréscimos, o Leão foi para a pressão. Após um chute bloqueado, a bola sobrou na entrada da área para Gustavo Hebling. O volante bateu com a chapa do pé e Gabriel Félix caiu para encaixar. No último lance da primeira etapa, Jonas invadiu a área, rolou para o meio onde estava Hernane Brocador. O camisa 9 ajeitou com a perna direita e, de carrinho, mandou de esquerda com perigo para fora.

Assim como na etapa inicial, o Leão seguiu com a posse de bola. Aos dois, Anderson Alagoano cabeçeou para fora. Na sequência, o Manauara ficou com um jogador a menos. Após falta em Jonas, Carlinhos recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Naça seguiu pressionando. Aos 14, Peninha recebeu de Gustavo Hebling e finalizou de longe por cima do gol. Mesmo com a desvantagem numérica, o Manauara chegou com perigo. Colina recebeu pelo meio e na sua jogada característica, chute de longa distância, mandou uma pancada e o arqueiro David Becker espalmou para escanteio, aos 18.

Com o passar do tempo, com a dificuldade imposta pela defesa do Robô, após ter um jogador a menos, o técnico do Naça, Cleber Gaúcho, colocou gás novo na equipe e acionou Léo Aquino. Na sua primeira jogada, o meia recebeu na entrada da área e bateu colocado para fora, assustando Gabriel Félix. Em mais um chute de fora da área, Léo Aquino obrigou Gabriel Félix a realizar a intervenção, aos 30.

O relógio andou e o Leão precisava do gol para a avançar. Já o O Robô contou com uma atuação impecável do sistema defensivo que, mesmo com um a menos, não permitiu que o Naça marcasse. O placar não foi alterado até o fim e o Robô ficou com a classificação.

Caboco do Jogo

Com uma atuação inspirada, o zagueiro Paulinho, do Robô, comandou o sistema defensivo, foi peça importante para a classificação e foi eleito o Caboco do Jogo pela imprensa esportiva presente na Colina.

Panorama e próximas partidas

Na semifinal do primeiro turno, o Robô vai encarar o Amazonas FC. A próxima partida do Nacional também será contra a Onça, mas válida pela primeira rodada do returno.

O último semifinalista será conhecido neste domingo (16/02), no duelo entre RPE Parintins e Princesa do Solimões, às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Carlos Zamith.

