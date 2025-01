Amazonas estreia com goleada no Barezão 2025

Onça-Pintada somou os primeiros três pontos no campeonato no estádio de Presidente Figueiredo

O Amazonas FC superou o Sete FC por 4 a 0, neste sábado (25), no primeiro jogo do Campeonato Amazonense 2025. O duelo realizado no Estádio Larissa Silva, em Presidente Figueiredo, teve os quatro gols anotados na segunda etapa. Gustavo Ermel, com participação direta em três dos quatro gols, foi eleito o Caboco do Jogo

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas chances criadas dos dois lados. A oportunidade mais perigosa foi do Amazonas. Jomar, zagueiro do Sete, salvou uma bola em cima da linha, chutada por Luan Silva. No final da etapa inicial, uma chuva forte caiu na Terra das Cachoeiras e deixou a partida mais pegada.

Já no segundo tempo, o Amazonas abriu o placar logo aos três minutos com Gustavo Ermel, que aproveitou a bola mal cortada da defesa do Astronauta e pegou de primeira para estufar as redes.

Aos 32, Pará deu o passe rasteiro, Fellipe Andrade e Marcos, do Sete, se atrapalharam e a bola se ofereceu para Gustavo Ermel só dar um toque para ampliar. Na sequência, o Sete teve um pênalti marcado. Eric Oliveira cobrou e o goleiro Pedro Caracoci foi buscar a cobrança.

Na reta final, aos 40, Gustavo Ermel cruzou e Robertinho marcou de peixinho o terceiro do Amazonas. E no último lance, Jonathan Palácios recebeu de Felipe Rebelo e bateu cruzado no alto para fazer o quarto.

Caboco do Jogo

O atacante Gustavo Ermel foi eleito o Caboco do Jogo pela imprensa esportiva presente em Presidente Figueiredo. Ermel recebeu o prêmio do ex-zagueiro do Flamengo e da Seleção Brasileira, Aldair.

Próxima partida

O Amazonas volta a campo para encarar o RPE Parintins, na quarta-feira (29/01), às 15h30, novamente no Estádio Larissa Silva. O Astronauta recebe o São Raimundo no mesmo dia e horário, no Estádio Carlos Zamith.

*Com informações da assessoria

