Vaticano diz que Papa Francisco apresenta ‘leve melhora’

O papa Francisco, que está hospitalizado com pneumonia, apresentou “leve melhora” após uma série de exames de sangue e situação dele segue “estável”. As informações foram divulgadas pelo Vaticano nesta quarta-feira (19).

Segundo a premier italiana, Giorgia Meloni, o Pontífice da Igreja Católica está “alerta e reativo”, e ainda “de bom humor”.

“O quadro clínico do Santo Padre é estável. As análises de sangue, examinadas pelo pessoal médico, mostram uma leve melhora, em particular os indicadores inflamatórios”, declarou o Vaticano em um comunicado.

O comunicado ainda aponta que ele leu alguns jornais depois do café da manhã e ainda se dedicou às atividades de trabalho com os colaboradores mais próximos.

Pneumonia nos dois pulmões

Atualmente com 88 anos, Papa Francisco foi internado na última sexta-feira após uma sequência de problemas respiratórios. Segundo os médicos, uma infecção polibacteriana foi constatada, assim como uma pneumonia nos dois pulmões, evidenciando uma “condição clínica complexa”.

A expectativa inicial era de que o papa receberia alta até quarta-feira (19), mas com a atualização no estado de saúde, não há nova previsão.

A hospitalização de Francisco é a quarta em menos de quatro anos, o que teria reacendido um debate sobre o estado de saúde dele. Este é, além disso, o início do ano jubilar da Igreja Católica, que inclui uma série de eventos a serem comandados pelo Papa.

(*) Com informações do Diário do Nordeste

