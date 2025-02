Ensaios técnicos das escolas de samba de Manaus começam neste sábado (22)

As primeiras escolas a realizar seus ajustes para os desfiles no Sambódromo são as dos Grupos de Acesso A e B.

Mesmo antes das datas dos desfiles das escolas de samba, o público de Manaus tem atrações gratuitas garantidas no Sambódromo, com a realização dos ensaios técnicos das escolas de samba. A programação de ensaios tem início neste sábado (22), com as escolas de samba dos grupos de acesso A e B fazendo os ajustes finais para seus desfiles.

Neste sábado, os ensaios têm início às 19h30, com a Gaviões do Parque. Em seguida, realizam seus ensaios Leão do Barão Açu (20h10), Meninos Levados (20h50), Beija Flor do Norte (21h40), Império do Havaí (22h30) e Tradição Leste (23h20).

Já nos dias 24 e 25 de fevereiro, é a vez das escolas de samba do grupo especial levarem suas comunidades para assistir ao último ensaio técnico antes do desfile, na passarela do samba, no Sambódromo. No dia 24, ensaiam Sem Compromisso (20h), Vitória Régia (21h20), Unidos do Alvorada (22h40) e Vila da Barra (meia-noite).

No dia 25, mais quatro escolas do grupo especial realizam seus ensaios técnicos no sambódromo: Mocidade Independente de Aparecida (20h), Andanças de Ciganos (21h20), Reino Unido da Liberdade (22h40) e A Grande Família (meia-noite).

Durante os ensaios técnicos, além ajustar o que precisa ser corrigido para o dia do desfile, as escolas também aproveitam para se conectar com suas comunidades, que costumam ir ao Sambódromo para assistir aos ensaios, e também empolgar os brincantes que comparecem para participar do ensaio.

