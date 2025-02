Descubra boas formas de fazer um anúncio online impactante

O marketing digital é, sem dúvida, uma das melhores estratégias para divulgar empresas de todos os segmentos e tamanhos. Não é à toa que são necessários planejamento e criatividade para fazer um anúncio online.

Neste artigo, vamos destacar pontos importantes para seu negócio fazer um bom anúncio na Internet e conquistar mais clientes. Confira!

Escolha do Canal

A escolha do canal para veicular um anúncio é essencial. Afinal, várias plataformas contemplam diferentes tipos de público e objetivos de marketing. No caso das redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn, por exemplo), há segmentações muito específicas e que precisam ser levadas em consideração na hora de planejar uma campanha.

Por exemplo, o Facebook e o Instagram são perfeitos para marcas que buscam uma maior interação visual e emocional. Além disso, apresentam uma grande segmentação demográfica e comportamental, o que permite alcançar tanto consumidores mais jovens quanto os que estão na terceira idade.

Já o LinkedIn é ideal para empresas que desejam se conectar com outros negócios. O motivo é que essa rede social tem um estilo mais corporativo e sério. No caso do Google Ads, essa ferramenta é ótima para os que priorizam tráfego direto e conversões imediatas. Inegavelmente, a escolha do canal deve ter relação com o tipo de produto ou serviço que a sua marca deseja promover.

Avaliação do público-alvo

Conhecer o seu público-alvo é imprescindível para criar um anúncio capaz de converter os consumidores. E para isso acontecer, uma dica é fazer pesquisas para entender melhor as características demográficas, comportamentais e psicográficas da audiência.

A partir das respostas, é possível identificar os clientes ideais, compreender as dores e necessidades deles e saber quanto tempo os consumidores ficam na internet. Com um entendimento mais sólido do público, é mais fácil criar um anúncio mais personalizado e atraente. E isso, sem dúvida, aumenta as chances de conversão.

Análise da Concorrência

Para otimizar a estratégia de um anúncio, um bom caminho é analisar a concorrência. Nesse sentido, vale a pena verificar como as empresas estão interagindo com a audiência. Essa ação é possível fazer por meio de ferramentas, como SEMrush, Ahrefs e SpyFu que ajudam a disponibilizar as palavras-chave usadas pelos anúncios dos concorrentes.

Também é possível analisar os anúncios nas redes sociais e constatar qual é o engajamento que a concorrência recebe. Essa avaliação fornece insights valiosos sobre o que funciona ou não funciona em um respectivo setor. Não há dúvidas de que aprender com as falhas e acertos dos outros é uma maneira rápida de ajustar a estratégia e de fugir de armadilhas comuns.

Foco em Métricas Relevantes

Após escolher a forma e o meio do anúncio, é primordial manter o foco em métricas que realmente importam. Ao obter dados relevantes e atualizados, fica mais fácil identificar o que está funcionando e o que precisa ser aprimorado.

Em razão disso, é interessante verificar algumas métricas. Uma delas é o CTR (taxa de clique), que indica o percentual de internautas que clicaram em um anúncio em relação ao número de visualizações.

Também vale a pena avaliar o CAC (Custo de Aquisição de Clientes). Ele consiste no total gasto em marketing dividido pelo número de novos clientes adquiridos. O ideal é que essa métrica seja a menor possível, porque mostra a eficiência do anúncio. Outra métrica importante é o Retorno sobre Investimento (ROI). Ela indica o retorno obtido com o investimento em anúncios para conferir a rentabilidade das campanhas.

Priorize os Diferenciais da Marca

Em um mercado competitivo, mostrar os diferenciais da sua marca é fundamental. Por isso, é muito bom destacar o que torna um produto ou serviço único. Inegavelmente, compreender e comunicar claramente esses diferenciais é um passo muito relevante para um anúncio se destacar.

Cada anúncio deve mostrar os pontos mais fortes do seu negócio (qualidade dos produtos, atendimento personalizado, preços competitivos, responsabilidade social, entre outros). Se for possível, utilize provas sociais, como depoimentos dos clientes.

Essa prática é muito importante para consolidar uma imagem positiva e conquistar a confiança do público-alvo. Afinal, os consumidores gostam de interagir com marcas que apresentam valores com os quais se identificam.

Tenha objetivos claros

É indispensável que cada anúncio online tenha uma meta específica. Por isso, é bom alinhar qual o principal objetivo da publicação.

Na internet, um anúncio pode expandir o tráfego para o site, aumentar o número de leads (potenciais clientes com interesse em interagir com a marca), elevar o número de vendas, entre outros. Ao definir o objetivo com clareza, maiores são as chances de desenvolver um anúncio online que seja, ao mesmo tempo, criativo e alinhado com as metas e valores da marca.

