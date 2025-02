A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) com o apoio do Exército Brasileiro (EB), realizou, na quinta-feira (20), a incineração de 162,5 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em quase R$ 2 milhões, em São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Grace Jardim, titular do município, a droga foi apreendida no dia 17 de janeiro deste ano, por volta das 6h30, quando Pedro Cardozo da Silva, de 66 anos, foi preso em flagrante ao ser encontrado com cinco sacos de fibra contendo os entorpecentes.

“Essa é a primeira incineração de drogas realizada em São Gabriel da Cachoeira neste ano e tem grande relevância, pois, além da expressiva quantidade de entorpecentes, reforça o trabalho da PC-AM no combate ao narcotráfico no município”, destacou a delegada.

