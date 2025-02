Desabamento em shopping no Peru deixa três mortos e 78 feridos; confira vídeo

Um grave desabamento no shopping Real Plaza, em Trujillo, no Peru, resultou na morte de três pessoas e deixou 78 feridos na noite de sexta-feira (21). O teto da praça de alimentação cedeu, atingindo dezenas de clientes e funcionários do centro comercial.

Equipes seguem nas buscas por vítimas

O acidente ocorreu por volta das 21h no horário local (23h no horário de Brasília). Equipes de resgate seguem trabalhando para localizar possíveis vítimas que ainda podem estar sob os escombros.

Investigação sobre as causas do desabamento

As autoridades peruanas ainda não determinaram a causa do colapso e informaram que um inquérito será instaurado para investigar o ocorrido. Enquanto isso, sete equipes especializadas atuam no resgate e no atendimento dos feridos.

Confira vídeo

(*) Com informações Isto É

