Marcelo Melo e Rafael Matos conquistam título de duplas no Rio Open

Brasileiros vencem espanhóis na final e garantem mais um troféu para o país no maior torneio de tênis da América do Sul

A parceria brasileira formada por Marcelo Melo e Rafael Matos conquistou o título de duplas do Rio Open. Pelo segundo ano consecutivo, o maior torneio de tênis da América do Sul teve um brasileiro no topo do pódio. Desta vez, a parceria foi 100% nacional nas duplas.

Na decisão, Melo e Matos venceram os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5), em uma partida de 1h37. A partida aconteceu no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Aos 41 anos, Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo, celebrou seu primeiro título no torneio após duas finais sem a taça.

“Faz mais ou menos 18 anos que eu jogo duplas. Eu fui número 1 do mundo, ganhei Roland Garros, Wimbledon, mas igual isso aqui não tem jeito. A gente escuta muita coisa, espero que não pareça, mas eu tenho 41, é um título que todo mundo ao meu redor sabia o quanto eu queria ganhar. Fui muito esperto de ter escolhido o Rafa para mostrar o caminho das pedras”, disse Melo.

Rafael Matos, por sua vez, conquistou o Rio Open pela segunda vez consecutiva.

“Realmente muito especial pra mim, eu tive inúmeras conquistas, mas era um título que eu realmente gostaria de vencer. Todo ano a gente vem aqui e tenta programar para que aconteça. Eu sempre acreditei que seria possível, era minha terceira final já, estava passando da hora de conquistar o título que para mim é com certeza um dos mais importantes”, completou Melo.

Rumo ao ATP Finals

Com a conquista no Rio de Janeiro, a dupla brasileira sobe no ranking da temporada e agora ocupa a sexta posição na corrida para o ATP Finals, torneio que reúne as oito melhores duplas do ano em Turim, na Itália. A final no ATP 250 de Buenos Aires, seguida pelo título no Rio Open, reforça o bom momento da parceria.

