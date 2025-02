Rafael Matos e Marcelo Melo avançam à final do Rio Open

A dupla brasileira Rafael Matos e Marcelo Melo garantiu vaga na final do Rio Open, após vencer Luciano Darderi (ITA) e Mariano Navone (ARG) por 2 sets a 1 (parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 10/5), na noite desta sexta-feira (21), no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

“É muito especial. O Rafa ganhou aqui ano passado e, para mim, é muito bom voltar a uma final. Com a minha experiência e a energia dele, quem sabe possamos levantar o troféu como uma dupla 100% brasileira”, declarou Marcelo Melo após a partida.

Na decisão, que acontece neste sábado (22), na quadra Guga Kuerten, Matos e Melo enfrentam os espanhóis Jaume Munar e Pedro Martínez.

Zverev eliminado nas quartas de final

Na chave de simples, o principal favorito ao título, Alexander Zverev (ALE), foi eliminado pelo argentino Francisco Comesana. O número 86 do ranking mundial venceu de virada por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 6/3 e 6/4).

Com o triunfo, Comesana avança para a semifinal, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Alexandre Müller (FRA) e Francisco Cerundolo (ARG).

