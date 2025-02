Mais de 200 bandas e blocos recebem incentivo para o Carnaval em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), está garantindo um Carnaval estruturado e acessível para toda a população. Além das 110 bandas e blocos contemplados pelo edital oficial, outras cem iniciativas recebem suporte via emendas parlamentares, totalizando mais de 200 grupos carnavalescos com apoio da gestão municipal.

Carnaval para todas as zonas da cidade

O incentivo não se limita às bandas tradicionais, mas também abrange blocos comunitários, permitindo que todas as zonas de Manaus celebrem a festa com estrutura e segurança.

O presidente da ManausCult, Jender Lobato, reforçou a importância do Carnaval para a cidade e o compromisso da prefeitura com a cultura e a economia local.

“O prefeito David Almeida se importa e é comprometido em fazer do Carnaval uma grande festa, que não só leva alegria à população, mas também gera emprego, renda e valoriza a cultura popular. Estamos garantindo um evento organizado e inclusivo para todos”, afirmou Lobato.

Fiscalização e segurança no Carnaval

Além do suporte financeiro e logístico, a ManausCult também fiscaliza as bandas e blocos, garantindo que os recursos sejam utilizados conforme as normas estabelecidas. Essa medida visa assegurar um Carnaval seguro e democrático para todos os foliões.

O presidente da União das Bandas e Blocos de Carnaval (UBB), Anderson Santos, destacou a importância do incentivo para a realização das festividades.

“Sem esse incentivo, seria muito difícil manter a tradição do nosso bloco. Esse apoio da prefeitura nos ajuda a oferecer uma festa bonita e segura para os foliões”, afirmou.

(*) Com informações da assessoria

