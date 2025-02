O elogio como arte de fazer o outro se sentir valorizado

Há quem acredite que os elogios estragam, que acomodam, que geram intrigas e dependência externa de validação, que muitas vezes representam sinalização de favoritismo e que até mesmo mascaram manipulação e interesses ocultos. Quem assim crê, está considerando apenas as possibilidade de mal uso desta ferramenta e por isto mesmo costuma ser avarento no reconhecimento do outro e até ingrato para com aqueles que lhe cercam.

Há também aqueles que sabem que elogios podem ser uma estratégia de motivação, de reconhecimento, de fortalecimento das relações, de valorização do outro, de aumento da autoestima, de clima organizacional colaborativo e leve. Quem assim percebe compreendeu que a grande questão é o que elogios podem ser tudo isto, sem exceção, para o bem e para o mal e que a diferença está na intenção e no modo como o reconhecimento é feito.

Considerando ambas as perspectivas do elogiar o outro, apresentamos aqui maneiras de fazê-lo:

Elogio Direto e Privado: aquele que é feito de maneira particular ao outro, sem plateia os expectadores. Seja em uma mesa de jantar ou em uma conversa no corredor, abordar a Pedro e falar do quanto você admira o jeito dele leve e agregador de ser, expressando sua percepção sobre sua costumeira forma de ser proativo em ajudar a equipe, pode atuar como uma semente de autoestima e manutenção de um clima organizacional positivo.

Elogio em Direto e Público: aquele que é feito sobre alguém, na presença deste e diante de terceiros. Expressar em uma reunião a admiração pelo projeto entregue por alguém que está presente na reunião é um exemplo. “Paulo, o projeto foi entregue antes do prazo e com nível de qualidade acima do esperado graças à tua perspicácia na escolha da equipe e empenho na supervisão de todo o processo. Parabéns!”. Esta nobre atitude além de representar um reconhecimento pelo trabalho bem feito tende a atuar como estímulo para que outros funcionários também busquem este reconhecimento público.

Elogio Indireto: aquele que é feito sobre alguém na ausência deste. Falar positivamente de colegas de trabalho, familiares ou cônjuges para outros é uma excelente maneira de fortalecer relações pois quase sempre o elogio chega ao conhecimento do elogiado e além disto, aqueles que participam do processo de escuta sobre o elogio, percebem em você alguém que possui sensibilidade e uma visão positiva sobre o outro. Experimente tecer elogio sincero e específico sobre seu colega de trabalho para outros colegas de trabalho ou sobre seu cônjuge para os familiares dele. “A Maria é a melhor pessoa para tomar à frente desta tarefa pois possui um network acima da média e certamente vai conseguir selecionar os melhores profissionais a tempo”.

Elogiar as pessoas vai ao encontro de uma das suas maiores necessidades humanas: a de ser admirado. Ainda que inconscientemente, as grandes descorbertas e invenções da humanidade foram movidas pelo anseio insaciável do homem de ser reconhecido e apreciado. Boa parte do que fazemos cotidianamente é em busca desta validação. Sendo assim, por que não usar este tipo de reconhecimento como estímulo para reforçar relações interpessoais e profissionais?

Joziane Mendes

*Joziane Mendes é coordenadora e Docente Universitária. Administradora. Especialista em Gestão de Pessoas. Mentora, palestrante e escritora com expertise em comunicação interpessoal, conflitos,oratória e carreira.

