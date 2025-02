Pé-de-Meia: Estudantes começam a receber R$ 1 mil após concluir o ensino médio

Além disso, R$ 200 serão creditados para aqueles que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os estudantes do Pé-de-Meia que concluíram o ensino médio em 2024 começam a receber o incentivo-conclusão nesta terça-feira (25) e quarta-feira (26). O valor do Pé-de-Meia de R$ 1 mil será depositado diretamente nas contas abertas pela Caixa Econômica Federal, conforme a data de nascimento dos beneficiários.

O depósito será realizado de forma escalonada, com os estudantes nascidos entre janeiro e junho recebendo o valor hoje, e os aniversariantes de julho a dezembro na quarta-feira (26).

Para os alunos aprovados no primeiro ou segundo ano, o valor de R$ 1 mil será depositado na modalidade poupança, com rendimento até a conclusão do ensino médio.

Detalhes importantes do Pé-de-Meia de R$ 1 mil:

Como consultar : O estudante pode acessar o aplicativo Jornada do Estudante usando CPF e senha do Gov.br .

: O estudante pode acessar o usando CPF e senha do . Caso tenha menos de 18 anos : O responsável legal deve autorizar o uso da conta para movimentação do valor.

: O responsável legal deve autorizar o uso da conta para movimentação do valor. Estudantes de escolas públicas que ainda não terminaram o ano letivo de 2024 vão receber o incentivo quando forem aprovados pelos sistemas de ensino estaduais, distrital e municipais ou pelas instituições federais.

Além disso, os alunos que tiveram parcelas bloqueadas também poderão receber os valores nos próximos meses, desde que cumpram os requisitos do programa.

