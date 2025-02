Homem mata genro que o repreendeu por beijar neto na boca

No momento do crime, o suspeito estava alcoolizado

Um homem, de 44 anos, foi preso por suspeitas de matar o genro, de 28 anos, a facadas após ser repreendido por dar um beijo na boca do neto de nove meses, em Córrego do Café, zona rural de Brejetuba (ES), no último domingo (23). No momento do crime, o suspeito estava alcoolizado.

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), quando a guarnição chegou ao local, recebeu a confirmação da morte da vítima pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi morto após ser atingido na região do peito e a identidade dele não foi informada.

Em relato aos policiais, a esposa da vítima disse que o seu pai chegou à residência alcoolizado e foi em direção ao neto. Após isto, ele deu um beijo na boca do bebê e, ainda segundo a mulher, o marido repreendeu a atitude do sogro, solicitando que ele não fizesse isso novamente, pois a criança estava doente.

Violência

Irritado, o avô desferiu um tapa no rosto do bebê e o pai, ao ver a agressão contra o filho, tentou afastar o sogro. Em seguida, o homem pegou uma faca e atingiu o próprio genro com um golpe no peito, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Outro homem que estava no local se aproximou para apaziguar a confusão, mas foi ferido no braço com a faca.

Após o crime, o homem fugiu do local, mas acabou sendo localizado e preso pela PM e encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio e por estupro de vulnerável. Em seguida, o suspeito foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Ainda segundo a corporação, o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, o corpo será liberado para os familiares.

