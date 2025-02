BNDES amplia aprovações de crédito para o Amazonas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ampliou as aprovações de crédito para o Amazonas em 2024, alcançando R$ 2,7 bilhões. O valor é 473,6% superior ao aprovado em 2023.

Os recursos beneficiaram todos os setores da economia, como agropecuário (R$ 73,5 milhões), comércio e serviços (R$ 282,6 milhões), indústria (R$ 70,2 milhões) e infraestrutura (R$ 2,3 bilhões). Micro, pequenas e médias empresas foram responsáveis por R$ 366,3 milhões do total de crédito aprovado, valor superior a 2023 (R$ 253,4 milhões).

“Os resultados de 2024 contribuem para fortalecer a economia do Amazonas e demonstram que, no governo do presidente Lula, o BNDES retomou a missão de promover o desenvolvimento econômico em todas as regiões do país. Em 2024, 84% dos recursos aprovados foram destinados para infraestrutura. E continuamos investindo. Este ano, aprovamos recursos para universalizar a cobertura de esgoto de Manaus, que hoje é de 30%”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Norte

As aprovações de crédito para a Região Norte alcançaram R$ 11,6 bilhões em 2024, valor 141,7% superior a 2022 (R$ 4,8 bilhões) e semelhante a 2023 (R$ 12,1 bilhões). Em 2023 e 2024, o montante aprovado pelo Banco para a região foi de R$ 23,7 bilhões, valor 238,6% maior que o registrado nos dois últimos anos da gestão anterior (R$ 7 bilhões).

Os valores aprovados em 2024 beneficiaram setores como a agropecuária (R$ 2,8 bilhões), comércio e serviços (R$ 1,5 bilhão) e infraestrutura (R$ 7 bilhões). Do total das aprovações em 2024, R$ 4,4 bilhões foram para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). No ano, o BNDES financiou R$ 205,2 milhões em projetos de inovação de empresas da região, aumento de 29,3% em relação a 2023 e de 2.104% em comparação com 2022 (R$ 9,3 milhões).

Brasil

Em 2024, o BNDES lucrou R$ 26,4 bilhões em 2024, crescimento de 20,5% em relação a 2023, e realizou a maior injeção de crédito da história da instituição, com aprovações e garantias que somaram R$ 276,5 bilhões. Também foi o ano em que o BNDES alcançou a maior carteira de crédito desde 2017, no valor de R$ 584,8 bilhões, e a menor inadimplência do sistema financeiro (0,001%).

Considerando o recorte de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) as aprovações de crédito totalizaram R$ 92,4 bilhões. Somadas as aprovações mais R$ 63,9 bilhões em operações de MPME realizadas por agentes financeiros com garantias oferecidas pelos fundos garantidores, a oferta de crédito alcança R$ 156,3 bilhões, aumento de 44,7% em relação a 2023.

