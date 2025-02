Visa Manaus intensifica fiscalização sanitária no Carnaval

A Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus) vai monitorar a segurança sanitária durante os eventos de Carnaval 2025 na capital. As ações incluem fiscalizações no sambódromo, onde ocorrem os desfiles das escolas de samba, e nos blocos de rua, em parceria com a Central Integrada de Fiscalização (CIF).

No último fim de semana, a Visa Manaus autuou quatro eventos de rua realizados sem autorização. Os organizadores responderão a Processos Administrativos Sanitários (PAS), com multas que podem chegar a 400 Unidades Fiscais do Município (UFMs), no valor de R$ 145,37 cada.

As equipes da Visa Manaus estão divididas em três frentes:

Vigilância de Alimentos: fiscaliza pontos de venda de alimentos e bebidas, verificando higiene, armazenamento e manipulação. Vigilância de Serviços: inspeciona ambulâncias e equipamentos de saúde, garantindo qualidade e higiene. Engenharia Sanitária: verifica condições de banheiros, rede elétrica, saídas de emergência e outros protocolos sanitários.

O diretor da Visa Manaus, Isaac Tayah, reforçou o compromisso da prefeitura com a segurança sanitária, destacando a importância de prevenir riscos à saúde, como alimentos mal acondicionados ou eventos sem infraestrutura adequada.

Além disso, a Visa Manaus participou de uma reunião com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP/AM) para alinhar ações conjuntas, como a regulação de grandes eventos e a revisão da classificação de risco de estabelecimentos.

A população pode denunciar irregularidades sanitárias pela Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail [email protected].

