Trabalhadores são soterrados por avalanche no Himalaia indiano

Uma avalanche atingiu a região do Himalaia indiano e deixou 57 pessoas soterradas pela neve nesta sexta-feira (28). Cerca de 16 pessoas já foram resgatadas, incluindo cinco que estão em estado grave, enquanto 41 pessoas seguem presas.

O incidente aconteceu perto de uma rodovia em Chamoli, no estado de Uttarakhand, na Índia, onde trabalhadores atuavam na construção de estradas.

Inicialmente, a mídia local havia informado que as pessoas ficaram soterradas após a ruptura de uma geleira. Mais tarde, porém, as autoridades confirmaram que o que causou o acidente foi uma avalanche.

As condições climáticas atrapalham o trabalho de resgate. “Atualmente, a operação de resgate está lenta porque estamos enfrentando dificuldades de movimentação devido às chuvas intensas”, disse o magistrado do distrito de Chamoli, Sandeep Tiwari.

Até o momento, não há confirmação de mortos. Os resgatados foram socorridos e levados para uma unidade militar, de acordo com a Sky India. Cerca de 150 soldados do Exército indiano participam da operação de resgate, em conjunto com a Força Nacional de Resposta a Desastres e da Força Estadual de Resposta a Desastres.

O local onde a avalanche aconteceu fica na fronteira com o Tibete e a 5 km do popular templo hindu de Badrinath, visitado por centenas de milhares de devotos todos os anos.

(*) Com informações do SBT News

