Cavalo mecânico pega fogo na Avenida Torquato Tapajós, em Manaus

Um cavalo mecânico pegou fogo, na tarde desta sexta-feira (27), na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. Imagens mostram a cabine do veículo totalmente em chamas.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e não há informações sobre vítimas ou feridos. Equipes de bombeiros foram acionadas para controlar as chamas e apurar as circunstâncias do ocorrido.

O incidente causou lentidão no trânsito na área.

Leia mais:

