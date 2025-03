Galo de Manaus terá trio elétrico e dez atrações na terça-feira de Carnaval

O Galo de Manaus, marcado para o dia 4 de março, no Sambódromo, terá dez atrações, trio elétrico e 12 horas de festa.

Entre os convidados estão artistas como Ases do Pagode, Vanessa Auzier, Márcia Siqueira, Grupo Kboclos, Pororoca Atômica, Banda Frevião, Manaus Frevo, Grupo Vem Folia, Dj Layla Abreu e Rebecca Grana.

Neste ano, o maior bloco do Norte do Brasil tem como o tema “O Frevo e a Capoeira”. De acordo com o organizador do Galo de Manaus, Theo Alves, os temas estarão em evidência por meio de apresentações artísticas e atividades interativas.

“Esses dois ritmos se encontram, se unem na história do Carnaval de Olinda como símbolo de resistência em uma época em que a capoeira era proibida no Brasil”.

A edição conta com organização e direção de Theo Alves, produção de Ricardo Kussuda e Denis Thamaturgo, com realização da Coração Blue Produção e Eventos.

Galo Solidário

Na entrada do Sambódromo haverá arrecadação de alimentos não-perecíveis, brinquedos e fraldas descartáveis. Quem preferir fazer a doação por meio de transferência bancária, pode usar o pix [email protected], com o nome Coração Blue.

Entre as instituições parcerias estão o Grupo de Apoio Raio de Sol, a ONG Projeto Sem Raça Definida, o grupo Salaada Solidário e a RNP+AM.

Ingressos e experiências exclusivas

A entrada ao Galo de Manaus é gratuita, mas há opções pagas para quem busca mais conforto e personalização:

1. Área VIP Open Bar – R$ 170

Inclui camisa oficial do evento (“Frevolê”), copo personalizado e bebidas como cerveja Brahma Duplo Malte, refrigerantes, água, caipirinha e caipiroska, disponíveis das 16h às 00h.

2. Camarote Individual com Open Bar – R$200

Inclui Frevolê, copo personalizado, geleira com bebidas, mesas, garçom exclusivo e rolha liberada.

3. Camarote Individual sem Open Bar – R$ 80

Mesma estrutura, mas com geleira sem bebidas e rolha liberada limitada a quatro garrafas de vinho ou destilados.

*Venda de ingressos*

Os ingressos estão disponíveis nos seguintes pontos:

• Casa Galo: Rua Silva Ramos, 119, Centro (parcelamento em até 3x no cartão Visa/Mastercard). Benefícios exclusivos: sorteio de pulseiras para o trio elétrico, ingressos gratuitos para eventos pré-carnavalescos e entrega imediata do Frevolê.

• Lojas físicas: Via Uno (Amazonas Shopping e Manauara), Raça Negra (Sumaúma), Ótica Veja (Grande Circular) – pagamento apenas à vista.

• Online: A compra pode ser feita pelo link https://ingressofly.com/comprar/2278/galo-de-manaus-2025, com taxa da plataforma.

