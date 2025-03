VÍDEO: Sucuri sobe em jacaré e viraliza nas redes sociais

Uma cena curiosa e inesperada registrada no Pantanal de Mato Grosso está chamando a atenção nas redes sociais. No vídeo, uma sucuri amarela parece “pegar carona” nas costas de um jacaré enquanto ele nada tranquilamente pelo rio, sem demonstrar sinais de incômodo ou agressividade.

Registro surpreendente dos pescadores

O momento foi captado por pescadores que estavam navegando pela região e ficaram impressionados com o comportamento dos animais. Durante a filmagem, um dos pescadores comenta: “No Pantanal, a sucuri enrolada no jacaré, creio em Deus-pai. Aqui na selva é um engolindo o outro. Só Deus também para nos livrar aqui.”

A interação entre dois predadores

A interação entre esses dois predadores naturais chamou a atenção de especialistas e internautas, pois normalmente, ambos disputam território e alimento no ecossistema pantaneiro. O jacaré, um dos maiores répteis da região, caça peixes, aves e pequenos mamíferos, enquanto a sucuri, conhecida pela sua força e habilidade de constrição, também pode atacar presas maiores, incluindo jacarés de menor porte.

Especialistas explicam o comportamento dos animais

Biólogos explicam que a cena pode ser uma interação ocasional, sem que seja um comportamento típico entre as espécies. Eles sugerem que a sucuri pode ter subido no jacaré para facilitar a travessia de uma correnteza, aproveitando o deslocamento do réptil para economizar energia. Por outro lado, alguns especulam que a cobra poderia estar aguardando uma oportunidade para atacar o jacaré.

O Pantanal, um dos biomas mais biodiversos do mundo, oferece esse tipo de interação espontânea entre predadores, o que fascina turistas e pesquisadores. A região continua a surpreender com cenas incríveis da vida selvagem, oferecendo um vislumbre raro da dinâmica natural.

Reações nas redes sociais

Nas redes sociais, o vídeo gerou diversas reações. Alguns internautas comentaram sobre a “amizade” entre os animais, enquanto outros levantaram teorias sobre o que poderia acontecer a seguir. “Será que o jacaré percebeu que estava levando um passageiro?”, questionou um usuário no Twitter. Outro brincou: “Uber do Pantanal: cobra paga com peixe ou com um aperto de agradecimento?”

