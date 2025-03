Brasileiros comemoram vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar

Filme nacional desbancou “Emilia Pérez” e fez história ao vencer a primeira estatueta dourada do Brasil

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” venceu o Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional durante a noite de domingo (2) e conquistou a primeira estatueta do prêmio para o Brasil.

Com comemorações em pleno domingo de Carnaval, os brasileiros reagiram ao anúncio, que viralizaram nas redes sociais.

Estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, o longa de Walter Salles marcou retorno à categoria após 26 anos e levou a melhor após a quinta indicação de Melhor Filme Internacional.

Entre os indicados, apenas “Emilia Pérez” e “Flow” haviam sido reconhecidos em outras premiações. No entanto, alguns veículos internacionais já apostavam na vitória de “Ainda Estou Aqui” na categoria, como as revistas Variety e The Hollywood Reporter.

É do Brasil 🇧🇷!

