Fernanda Torres brilha no tapete vermelho do Oscar

Atriz brasileira concorre ao Oscar por “Ainda Estou Aqui” e desfila com look sofisticado. Filme de Walter Salles recebe três indicações.

A atriz Fernanda Torres, 59, cruzou o tapete vermelho do Oscar neste domingo (2). Como de costume, a brasileira optou por um vestido preto, como nas demais premiações, mas desta vez, com alguns brilhos e adornos.

Por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, ela concorre na categoria de Melhor Atriz, enfrentando grandes rivais como Demi Moore (“A Substância”), Mikey Madison (“Anora”) e Cynthia Erivo (“Wicked”).

O filme nacional de Walter Salles ainda conquistou outras duas indicações ao prêmio: Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Antes do evento, considerado o mais importante da indústria cinematográfica, Fernanda Torres compareceu a jantares e outros compromissos em Los Angeles e também publicou detalhes de seus looks, que eram de grifes famosas como Chanel, Dior e Alexander McQueen. Relembre looks de Fernanda Torres da corrida até o Oscar.

A PRIMEIRA ATRIZ DO MUNDO✨



Fernanda Torres passando pelo red carpet do #Oscar vestida de Chanel.



pic.twitter.com/xQD2pgttoU — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 2, 2025

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

New York Times aponta Fernanda Torres como Melhor Atriz no Oscar 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱