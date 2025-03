Fernanda Torres participará do Desfile das Campeãs no RJ

Totalmente homenageada! Fernanda Torres estará presente no Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro, no próximo sábado (8). Pelo menos foi o que disse o prefeito da cidade carioca, Eduardo Paes (PSD), em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo. De acordo com ele, a atriz de “Ainda Estou Aqui” vai desfilar no carro alegórico da Prefeitura na Marquês de Sapucaí.

O prefeito afirmou que entrou em contato diretamente com a atriz, que aceitou o convite, e acertou os detalhes com o marido de Fernanda, Andrucha Waddington. A ideia é que ela seja homenageada em um carro alegórico neutro, sem ligação com qualquer escola de samba específica. Ele disse que a protagonista do filme de Walter Salles desfilará pela “Grêmio Recreativo Unidos das Fernandas”. “Ela vai, nem que eu tenha que ir buscar em casa”, brincou Paes.

O filme “Ainda Estou Aqui” garantiu ao Brasil seu primeiro Oscar da história, na categoria de Melhor Filme Internacional. Apesar de não ter levado a estatueta de Melhor Atriz para casa, Fernanda Torres segue celebrada pelo público e pela indústria cinematográfica. O título inédito e as indicações na maior premiação de cinema mundial já são motivos suficientes para comemoração que vai se estender até o próximo fim de semana, na Sapucaí.

(*) Com informações do SBT News

