Homem é preso com tabletes de skunk avaliados em R$ 80 mil em Maraã

A prisão foi efetuada na região central do município de Maraã, no último sábado (1º).

Andres Marques dos Santos, de 38 anos, foi preso com três tabletes de maconha prensada do tipo skunk, avaliados em R$ 80 mil. A prisão foi efetuada na região central do município de Maraã, no último sábado (1º).

De acordo com o delegado Rodrigo Beraldo, titular da 60ª DIP de Maraã, a captura de Andres aconteceu após uma denúncia anônima, informando que ele estava em uma embarcação que atracaria no porto da cidade, suspeito de estar transportando entorpecentes em sua bagagem. Imediatamente, a equipe policial foi acionada para verificar a veracidade da denúncia.

“Chegando ao local, os agentes aguardaram a chegada da lancha. No momento do desembarque, ele avistou os policiais e tentou fugir, deixando seus pertences para trás. Ao revistarem sua mala, encontraram os três tabletes de maconha do tipo skunk. A equipe policial prosseguiu com as buscas”, explicou o delegado Beraldo.

Segundo a autoridade policial, Andres foi localizado em um hotel no centro do município, onde foi autuado em flagrante e conduzido à delegacia. Foi constatado que ele havia saído de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus) com destino a Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). As investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos.

Andres Marques dos Santos responderá por tráfico de drogas. Ele será submetido a audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

