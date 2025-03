Arena da Amazônia é palco da final do 1° Turno do Barezão

A Arena da Amazônia, administrada pelo Governo do Amazonas, será palco da final do 1º Turno do Barezão 2025 neste domingo (9). Amazonas F.C. e Manaus F.C. se enfrentam pelo título e pela vaga antecipada na decisão do campeonato. O jogo começa às 17h, e os ingressos estão disponíveis na bilheteria do estádio.

“O futebol amazonense vem evoluindo nos últimos anos, um crescimento inédito na história do nosso estado. É determinação do governador Wilson Lima fortalecer o esporte, e no futebol não é diferente. Dois times que, inclusive, já se enfrentaram na Série C do Campeonato Brasileiro”, destacou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Histórico dos clubes

Amazonas e Manaus são dois dos principais times do futebol amazonense. O Manaus alcançou a Série C do Campeonato Brasileiro em 2020, enquanto o Amazonas foi campeão da Série C e subiu para a segunda divisão nacional em 2023. No Barezão de 2024, as equipes se enfrentaram na final, e o Manaus levou a melhor nos pênaltis.

Tiro com arco

A Vila Olímpica de Manaus recebe, neste domingo (09/03), às 7h, a 1ª Etapa Indoor de Tiro com Arco. O evento, apoiado pelo Governo do Amazonas, visa qualificar atletas para competições nacionais. A competição é organizada pela Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco) e será disputada nas categorias arco recurvo adulto, arco recurvo olímpico e barebow, nos naipes masculino e feminino.

Tênis de Mesa

A segunda etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa acontece neste sábado e domingo (08 e 09) na Vila Olímpica. Com previsão de sete etapas ao longo do ano, o torneio serve para pontuação no ranking estadual da modalidade.

Agenda completa

Vila Olímpica

II Etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa Data e horário: Sábado e domingo (08 e 09/03), às 8h Entrada: Gratuita Organização: FTMA

1ª Etapa Indoor de Tiro com Arco Data e horário: Domingo (09/03), às 7h Entrada: Gratuita Organização: Fatarco



Arena da Amazônia

Final do 1º Turno do Barezão 2025 – Amazonas F.C. x Manaus F.C. Data e horário: Domingo (09/03), às 17h Entrada: Ingresso Organização: FAF



Ginásio Renné Monteiro

Seletiva Estadual de Judô Data e horário: Sábado (08/03), às 8h Entrada: Gratuita Organização: FEJAMA



(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Final do Barezão 2025 terá arbitragem 100% feminina, com Edina Alves

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱