Final do Barezão 2025 terá arbitragem 100% feminina, com Edina Alves

A Federação Amazonense de Futebol (FAF) divulgou a escala de arbitragem para a final do primeiro turno do Barezão 2025. A partida entre Amazonas e Manaus acontece no domingo (9), às 17h, na Arena da Amazônia, e será comandada por uma equipe 100% feminina, com a árbitra FIFA Edina Alves Batista no apito.

A escala foi anunciada nesta quinta-feira (6), durante uma transmissão ao vivo conduzida por Rodrigo Novaes, presidente da Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol do Amazonas (CEAF).

Equipe de arbitragem feminina

Além de Edina Alves Batista (FIFA-SP), a equipe de arbitragem conta com:

Assistente 1: Anne Kesy Gomes de Sá (FIFA-AM)

Assistente 2: Noelia Chaves da Paixão (CBF-AM)

Quarta árbitra: Adriana Costa Farias (CBF-AM)

Quinta árbitra: Renata Araújo do Vale (FAF-AM)

Árbitras adicionais: Alini Miranda Gil (CBF-AM) e Ana Lúcia Oliveira da Silva Santana (FAF-AM)

Delegada da partida: Alicia Marinho

Edina Alves e sua trajetória na arbitragem

Esta não é a primeira vez que Edina Alves comanda uma partida no futebol amazonense. Em 2019, ela se tornou a primeira mulher a apitar uma final de Campeonato Brasileiro, dirigindo a decisão da Série D entre Manaus e Brusque-SC na Arena da Amazônia.

Em 2023, ela apitou:

Final do Campeonato Amazonense entre Amazonas e Manauara, no Estádio Carlos Zamith.

Final da Série C do Campeonato Brasileiro, em que o Amazonas venceu o Brusque-SC, garantindo o primeiro título nacional para o estado.

Final da Copa da Floresta, com a decisão entre Urucurituba e Tefé.

Além das competições nacionais, Edina se destaca no cenário internacional. A árbitra participou de duas edições da Copa do Mundo Feminina da FIFA, apitando quatro jogos na França 2019 e quatro na Austrália/Nova Zelândia 2023, incluindo as semifinais de ambas as edições.

Com um total de oito partidas apitadas em Copas do Mundo, ela superou o recorde anterior de árbitros brasileiros, pertencente a Carlos Eugênio Simon, que comandou sete jogos em três edições do Mundial masculino.

(*) Com informações da assessoria

