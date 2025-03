Ataque a tiros deixa 12 feridos em bar do Canadá

Cerca de 12 pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros em um bar em Toronto, na madrugada de sábado (8). Três homens chegaram atirando em direção aos clientes do estabelecimento. O Centro de Operações da Polícia da cidade investiga o caso.

O comércio “Piper Arms” funcionava normalmente, quando, por volta 22h, o trio fortemente armado invadiu e abriu fogo contra as pessoas.

“Um homem estava armado com o que parecia ser um rifle de assalto, os outros dois homens estavam armados com revólveres e entraram no bar, sacaram suas armas e abriram fogo indiscriminadamente contra as pessoas sentadas lá dentro”, disse Paul Maclntyre, superintendente do Serviço Policial de Toronto.

A polícia ainda não descobriu as motivações do crime e, até o momento, ninguém foi preso. No local, os agentes encontraram 12 vítimas feridas – seis delas atingidas por disparos, a outra metade, por estilhaços.

Elas foram encaminhadas a hospitais locais e, segundo Maclntyre, eram muito “sortudas” por estarem vivas. “Um ato de violência descarado e imprudente que realmente abalou nossa comunidade e a própria cidade”, classificou.

Ainda não se sabe a motivação do ataque e nem os autores.

Na rede X (antigo Twitter), a prefeita de Toronto, Olivia Chow, se manifestou a respeito do caso. Segundo ela, um dos chefes da polícia garantiu que todas as providências já foram tomadas para esclarecer o crime.

“Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias”, encerrou.

