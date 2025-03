Vaticano diz que Papa teve ‘noite tranquila’ no hospital

O papa Francisco teve uma “noite tranquila” e está descansando no hospital, informou a Sala de Imprensa da Santa Fé, neste domingo (9). Ele está internado em Roma desde o dia 14 de fevereiro para tratar uma infecção respiratória.

No Angelus, o pontífice agradeceu a todas as orações pela sua melhora. “Eu também rezo por vocês”, continuou.

“E enquanto estou aqui, penso em tantas pessoas que, de diferentes maneiras, estão próximas dos doentes e são para eles um sinal da presença do Senhor. Precisamos disso, do ‘milagre da ternura’”, destacou Francisco.

Estável

A condição clínica do papa permaneceu estável nos últimos dias.

A última atualização do Vaticano sobre a condição de saúde do pontífice no sábado (8) foi de que ele apresentou “boa resposta” ao tratamento médico e está tendo uma melhora gradual.

O Vaticano acrescentou que os médicos estão mantendo o prognóstico reservado.

Mais cedo, a agência de notícias do Vaticano, Vatican News, havia informado que o papa teve uma “noite tranquila e repousou”.

Em mensagem escrita para fiéis católicos celebrando a Santa Missa pelo Movimento pela Vida na Basílica de São Pedro, não pôde comparecer devido à hospitalização, o pontífice agradeceu “pelas páginas de esperança” que as mulheres “ajudam a escrever no livro de história”.

“Continuem apostando nas mulheres, na sua capacidade de acolhimento, generosidade e coragem”, afirmou Francisco.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱