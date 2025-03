PM instaura inquérito após oficial tentar matar esposa e enteado em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas irá instaurar um inquérito na Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) para apurar a conduta do tenente-coronel Glaubo Rubens Alencar, preso no sábado (8), por esfaquear a esposa e o enteado, em Manaus.

Por meio de nota, a corporação destacou que foi acionada para uma ocorrência de tentativa de homicídio envolvendo um oficial da corporação, que foi contido por uma equipe da Polícia Militar e encaminhado a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM)

As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde da capital. O estado de saúde das vítimas ficará restrito aos familiares.

Histórico

Em 2021, Glaubo havia sido preso na “Operação Arrocho”, do Ministério Público do Estado, por comandar um esquema criminoso de roubo e revenda de drogas na capital amazonense.

Anos antes, em 2005, ele havia sido preso e processado por envolvimento no roubo a uma drogaria no bairro São Jorge, quando ainda era segundo tenente.

