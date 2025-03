Israel vai interromper eletricidade em Gaza

Israel deixará de fornecer eletricidade à Faixa de Gaza, anunciou o ministro da Energia, Eli Cohen, neste domingo (9), uma semana depois de suspender a entrada de ajuda humanitária no território palestino para pressionar o Hamas.

A única linha de eletricidade entre Israel e Gaza abastece a principal usina de dessalinização de água do território palestino, que atende a mais de 600 mil pessoas.

“Acabo de assinar uma ordem para interromper imediatamente o fornecimento de eletricidade à Faixa de Gaza”, declarou Cohen em um vídeo curto.

Os habitantes de Gaza dependem principalmente de painéis solares e geradores a gasolina para obter eletricidade, com o combustível chegando “a conta-gotas” no território palestino.

“Vamos usar todas as ferramentas à nossa disposição para trazer de volta todos os reféns e garantir que o Hamas não esteja mais em Gaza no dia seguinte” à guerra, acrescentou ele, em um momento em que Israel e o movimento islâmico palestino se acusam mutuamente de violar o acordo de trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro. Tensão

Israel ameaça retomar os combates em Gaza, mas, ao mesmo tempo, está se preparando para enviar negociadores a Doha para reiniciar as conversas sobre a libertação dos reféns. E tudo isso em um cenário de tensões crescentes.

Uma delegação técnica israelense partirá para o Qatar na manhã de segunda-feira (10), segundo o correspondente da RFI em Jerusalém, Michel Paul. E é nas próximas horas que o gabinete de segurança israelense deve se reunir para definir as prerrogativas dos negociadores.

De acordo com o gabinete do primeiro-ministro, Benyamin Netanyahu, Israel está, portanto, respondendo ao convite dos mediadores egípcios e do Catar, com o apoio americano, e está se juntando às conversações que já estão em andamento. Na terça-feira, o enviado dos EUA, Steve Witkoff, se juntará às equipes em Doha para tentar impulsionar a finalização de um acordo.

