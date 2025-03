Caminhada pela vida reúne mulheres em protesto pelo fim do feminicídio

Na manhã deste domingo (9), a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas, por meio da Comissão Permanente da Mulher Advogada, reuniu mulheres de todas as idades para participar da Caminhada pela Vida – pelo fim do feminicídio.

A iniciativa marca a comemoração do dia Internacional da mulher, comemorado em 8 de março. Para o presidente da OAB Amazonas, Jean Cleuter, a pauta é uma prioridade para a gestão.

“A OAB Amazonas reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos das mulheres, promovendo ações que garantam visibilidade à causa e incentivem mudanças efetivas na sociedade”, afirmou o presidente.

A secretária-geral da OAB Amazonas, Drª Omara Gusmão, destacou a importância da união dos órgãos e instituições na promoção de ações que enalteçam a pauta.

“A OAB Amazonas, através da Comissão da Mulher, tem uma atuação muito forte na questão da mulher e principalmente na questão de combate ao feminicídio. Tentamos trabalhar tanto na questão jurídica, dando celeridade aos processos, quanto na questão social”, afirmou a secretária-geral.

Apoio

A caminhada, que contou com o apoio da ronda Maria da Penha – da Polícia Militar do Amazonas, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC) e da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas (CAAAM) – partiu do Anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, e se estendeu por toda a pista da praia. Centenas de pessoas, em maioria, mulheres participaram da ação carregando faixa e mobilizando os demais populares a se juntar ao movimento.

Após a ação, o evento ofereceu aulas de dança, carro de som e apresentação da bateria da escola de samba Unidos da Alvorada para tornar o ambiente mais acolhedor.

O tema “Nossas vozes não serão caladas. Pelo fim do feminicídio” abordou a violência de gênero, que afeta mulheres e meninas do Brasil. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, em 2023, foram registrados mais de 230 mil casos de violência doméstica, sendo o Amazonas um dos estados com os índices mais alarmantes.

Mudança

Para a presidente da Comissão da Mulher, Drª Marlene Parisotto, é importante realizar ações que impulsionem o comportamento cotidiano para que haja uma mudança de postura da sociedade perante o assunto.

“A transformação social passa pelo engajamento de todos. Devemos ser vigilantes e denunciar qualquer forma de violência contra mulheres e meninas” esclareceu a advogada e idealizadora do evento.

A Caminhada pela Vida está na sua primeira edição, tornando como propósito realizar mais ações como essa para empoderar e reforçar os direitos de meninas e mulheres. Em abril, a Comissão Permanente da Mulher Advogada realizará a ExpoMulher, trazendo mais oportunidades e apoio às mulheres da sociedade amazonense no campo da educação, segurança e empreendedorismo.

(*) Com informações da assessoria

