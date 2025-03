Manaus FC recebe multa de R$ 83 mil por infrações ambientais no CT

O Manaus Futebol Clube foi multado em R$ 83 mil por infrações ambientais no centro de treinamento localizado no Ramal do Janauari, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) notificou o clube nesta segunda-feira (10).

Desmatamento e perfuração irregular

Segundo o Ipaam, o clube desmatou ilegalmente 2,51 hectares de floresta para construir a instalação, sem autorização ambiental. Além disso, o órgão constatou a perfuração irregular de um poço tubular, sem a licença necessária.

A fiscalização ocorreu após uma denúncia. Como resultado, equipes da Gerência de Licenciamento Industrial (Geli) do Ipaam vistoriaram o local e, posteriormente, analisaram imagens de sensoriamento remoto. A verificação foi realizada por meio da plataforma digital do Instituto (Geoportal Ipaam) e confirmou a infração ambiental.

Três autuações e embargo

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, informou que, diante das irregularidades, a entidade aplicou três autuações: R$ 20 mil pela perfuração irregular de poços; R$ 12.500 pelo desmatamento ilegal; e R$ 50.500 pela construção do centro sem licença ambiental.

Além disso, o Ipaam determinou o embargo da área, impedindo qualquer atividade até a regularização das infrações.

Responsabilidade ambiental

O fiscal do Ipaam, Hermógenes Rabelo, analista ambiental da Geli, explicou que, embora o Cadastro Ambiental Rural (CAR) registre a área em nome de terceiros, imagens geográficas e fiscalização em campo confirmaram que o espaço pertence ao centro de treinamento.

Dessa forma, “isso torna o clube responsável pelas infrações ambientais”, destacou Rabelo.

Prazos e defesa

O infrator tem 20 dias para pagar as multas ou apresentar defesa, conforme o Decreto Federal nº 6.514/2008. Caso não haja regularização, o Ipaam reforçou que o descumprimento das normas ambientais pode resultar em sanções mais severas.

Por fim, a reportagem entrou em contato com o Manaus FC para obter um posicionamento, mas ainda não recebeu resposta. Enquanto isso, o clube se recupera da derrota nos pênaltis para o Amazonas FC na final do primeiro turno do Campeonato Amazonense, no último domingo (9).

