Amazonas vence Manaus nos pênaltis e conquista primeiro turno do Barezão

Onça-pintada garante vaga na final do Estadual, Copa do Brasil e Copa Verde 2026

A Arena da Amazônia conheceu seu primeiro campeão de 2025. Neste domingo (9), o Amazonas superou o Manaus por 6 a 5 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal, e conquistou o título do primeiro turno do Campeonato Amazonense.

A vitória garantiu à Onça-pintada um lugar na final do Barezão 2025, além de vagas na Copa do Brasil e Copa Verde 2026.

Técnico Eduardo Barros celebra o título

Após a partida, o técnico do Amazonas, Eduardo Barros, celebrou seu primeiro título como treinador e destacou a importância da conquista.

“Sabor especial, independentemente do título ou da camisa. O título mais importante sempre vai ser o próximo, então hoje é o título mais importante da minha carreira. Vou comemorar bastante até meia-noite e, a partir de amanhã, vamos buscar os demais. O Amazonas me escolheu e eu escolhi o Amazonas”, declarou o treinador.

Ex-auxiliar de Fernando Diniz assumiu o posto de treinador pela primeira vez no Amazonas. Foto: João Normando/AMFC

Agora, as equipes voltam a campo na primeira rodada do returno do Barezão. Na quarta-feira (12), o Amazonas enfrenta o Nacional, às 20h30, na Arena da Amazônia. Já o Manaus joga na quinta-feira (13), no mesmo horário e local, contra o Sete.

Jogo disputado termina empatado

O Amazonas começou melhor, controlando a posse de bola. Aos 10 minutos, Fabiano encontrou Zabala, que deu belo passe para Xavier. O meio-campista invadiu a área e finalizou cruzado, abrindo o placar para a Onça-pintada.

A resposta do Manaus foi rápida. Dois minutos depois, Renanzinho recebeu pela esquerda, driblou a marcação e acertou um chute no ângulo, deixando tudo igual.

Aos 38 minutos, o Amazonas voltou a ficar na frente. Carlos Akapo, lateral-direito, avançou pela direita, deixou a marcação para trás e finalizou de canhota no ângulo do goleiro Gustavo: 2 a 1 para o time aurinegro.

O guineano-equatorialiano Carlos Akapo marcou o segundo gol do time aurinegro. Foto: João Normando/AMFC

No segundo tempo, o Manaus voltou pressionando e conseguiu o empate aos 20 minutos. Gabriel Masson invadiu a área e finalizou, mas a bola bateu na trave. No rebote, Kesley empurrou para o gol, igualando o placar mais uma vez.

Renan brilha nos pênaltis e garante o título

Com o empate, a decisão foi para os pênaltis. O goleiro Renan, estreante da noite, brilhou ao defender duas cobranças, de Miliano e Gabriel Masson.

Pelo Amazonas, converteram: Tavares, Barbio, Wanderson, Akapo, Robertinho e Bruno Ramires. Pelo Manaus, marcaram: Renanzinho, Erik Henrique, Adilson, Joel e Victor Lima.

O Amazonas venceu por 6 a 5 e conquistou o primeiro turno do Barezão 2025, garantindo presença na final do Estadual e em competições nacionais no próximo ano.

