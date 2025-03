Evento impulsiona indústria e o comércio internacional

Evento reunirá líderes e especialistas para discutir o futuro do comércio exterior e logística no Amazonas. Participe!

O Amazonas se prepara para sediar um dos maiores eventos do setor de comércio exterior e logística: o 1º Meeting de COMEX do Amazonas – Impulsionando a Indústria e o Comércio Internacional. O evento, promovido pela SEA LOGISTICS, ocorrerá na quinta-feira, 10 de abril de 2025, das 15h às 18h, no Novotel, em Manaus. Empresários, gestores, especialistas e representantes do governo se reunirão para discutir estratégias e soluções que visam aumentar a competitividade e inovação das empresas locais.

Objetivo do Encontro: Fortalecer o Setor de Comércio Exterior

A iniciativa surgiu da necessidade de criar um espaço para discussão e troca de experiências em um estado com características únicas no comércio exterior brasileiro. Igor Teles, CEO da SEA LOGISTICS, destaca a importância do evento para o setor: “O Amazonas possui desafios e oportunidades específicas dentro da logística e do comércio internacional. Criar uma plataforma que conecte profissionais e empresas é essencial para fortalecer o setor e fomentar novas oportunidades de negócios”, afirma Teles.

Programação e Temas do Evento

O evento contará com uma programação rica e diversa, abordando temas cruciais para o setor. Entre os tópicos que serão discutidos, estão as tendências do comércio exterior, desburocratização dos processos de importação e exportação, logística integrada, compliance e regulamentações, além de inovações tecnológicas e novas oportunidades de mercado para produtos e serviços da região amazônica.

Palestrantes Confirmados

A abertura será realizada por Lúcio Flávio Morais de Oliveira, presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM), que apresentará um panorama sobre o atual cenário industrial da região. Em seguida, Augusto César Barreto Rocha, coordenador da comissão de logística do CIEAM, discutirá os desafios da logística industrial em Manaus.

Outro momento importante será a palestra de Luiz Frederico Aguiar, superintendente executivo da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), que abordará a integração regional e o impacto do comércio exterior no desenvolvimento econômico do Amazonas. Rubem Valente, doutor em Direito Patrimonial e diretor jurídico da SEA LOGISTICS, falará sobre responsabilidade civil no comércio exterior, focando em cobranças indevidas e indenizações por atrasos logísticos.

Igor Teles encerrará o ciclo de palestras com o tema “SEA LOGISTICS: Soluções Ágeis e Customizadas”, compartilhando sua experiência à frente da empresa e destacando como estratégias inovadoras podem otimizar processos logísticos e comerciais.

Impacto no Setor de Comércio Exterior

Teles também reforça que a escolha dos palestrantes foi estratégica: “Buscamos profissionais que realmente compreendem os desafios e oportunidades do comércio exterior no Brasil, e especialmente na região amazônica. Todos possuem uma bagagem sólida no setor e trazem perspectivas aplicadas no mercado, que vão enriquecer o debate e impactar as decisões dos participantes”.

Divisor de Águas

Este encontro marcará um divisor de águas para o comércio exterior e a logística na região Norte. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente favorável para o desenvolvimento de estratégias que reduzam custos, aumentem a eficiência operacional e ampliem as oportunidades de negócios para as empresas do Amazonas”, conclui Teles.

Oportunidade única

Com a presença de empresários, gestores, profissionais de logística, transporte, importação e exportação, além de órgãos governamentais e associações comerciais, o evento será uma oportunidade única para o compartilhamento de informações estratégicas e o fortalecimento de relações entre os diversos players do setor.

Serviço

Evento: 1º Meeting de COMEX do Amazonas – Impulsionando a Indústria e o Comércio Internacional

Data: 10 de abril de 2025

Horário: 15h às 18h

Local: Novotel, Manaus

Público: Evento exclusivo para convidados

Organização: SEA LOGISTICS

(*) Com informações da assessoria

